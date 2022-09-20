Aym, Hdp'nin 'Reddi Hakim' Talebini Reddetti, Ek Delillere Karşı Savunma Hazırlaması İçin Partiye Süre Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasındaki 'reddi hakim' talebini reddetti. AYM, dosyaya giren ek delillere karşı savunma hazırlaması için HDP'ye süre verdi.

AYM, HDP hakkındaki kapatma davasında partinin taleplerini görüştü. Esas hakkındaki savunmasını nisan ayında veren HDP, temmuz ayında da ek delilleri AYM'ye sunmuştu.

HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş, dokunulmazlığı kaldırılan ve 2 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğini belirterek davanın reddini talep etmişti. HDP, iki CD halinde dava dosyasına giren 281 adet Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istemişti. HDP, mahkeme üyesi İrfan Fidan için de 'reddi hakim' talebinde bulunmuştu.

AYM, HDP'nin 'reddi hakim' talebini reddetti ve dosyaya giren ek deliller için de savunma hazırlaması için partiye süre verdi.