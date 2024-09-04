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AYM, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u İnceleyecek

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Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını, yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

AYM, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek.

17 maddeden 16'sının iptali istenmişti

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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