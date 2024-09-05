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AYM, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u İncelemeye Aldı

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ANAYASA Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili CHP'nin iptal başvurusunu esastan inceleme kararı aldı. AYM önünde toplanan hayvanseverler yasanın iptal edilmesini istedi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili CHP'nin iptal başvurusunu esastan inceleme kararı aldı. AYM önünde toplanan hayvanseverler yasanın iptal edilmesini istedi.

CHP, 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 17 maddelik yasanın 16 maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle AYM'ye başvurdu. AYM, CHP'nin başvurusuyla ilgili bugün ilk incelemesini yaptı. Yüksek mahkeme dava dosyasının esastan incelenmesine ve yürütmeyi durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verdi.

AYM ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Öte yandan AYM önünde toplanan hayvanseverler, söz konusu düzenlemenin iptal edilmesini istedi. Grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Kanunun ana hedefi kısırlaştırmaydı; ama maalesef ne hükümetin kendi belediyeleri ne de iktidar belediyeleri kısırlaştırma yapmadı. Merkezi hükümetse bu kısırlaştırmayı yaptıramadı. Merkezi hükümet görev yaptıramadığı için bugünkü yasa ile 7527 sayılı 'katliam yasası' ile belediyelere tekrar öldürme yetkisini verdi. Resmen belediyelere 'öldürebilirsiniz' dediler. Anayasa Mahkemesi mensuplarına diyoruz ki, ülkemize sürülen bu kara lekeyi, ülkemize getirilen bu katliam yasasını asla ve asla onaylamanız mümkün değildir. Onun için bu yasayı insanlık adına, vicdan adına, doğa ve çevre adına ve İslam adına lütfen geri çeviriniz, kabul etmeyiniz, iptal ediniz. Bu yasanın iptal edilmesini yüce Türk adaletinden bekliyoruz" dedi.

'100'DEN FAZLA HAYVAN ÖLDÜ'

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ise "İptali talep edilen 7527 sayılı yasa yürürlüğe girdiği 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren, yasanın gündeme alındığı 5 Eylül 2024 tarihine kadar kamu yararına aykırı olan, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açmış olup, bu konuda baromuza yapılan ihbarlar ve haricen tespit ettiğimiz vakalar Anayasa Mahkemesi'nin dikkatine sunulmuştur. Bu belgelere göre bu sürede bilinen 100'den fazla hayvan ölmüştür. Yasanın niçin esas yönünden anayasaya aykırı olduğunu tespit ettiğimiz neticeler meydana gelmiş ve yasa yürürlükte kaldığı her geçen gün, bu neticelerin meydana geleceği öngörülmektedir. Yüzlerce hayvanın ölmesi ve eziyete maruz kalmasının önlenmesi, ancak ve ancak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi ile mümkün olacağından, anayasaya açıkça aykırı olan ve iptali istenen hükmün iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün de durdurulması gerektiği kanaatine vardığımızı saygıyla bildiririz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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