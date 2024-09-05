AYM, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u İncelemeye Aldı

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarına 'ötenaziyi' de öngören düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yaptı ve esastan görüşmeye karar verdi.

AYM, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'ta yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

AYM Genel Kurulu, "dava dosyasının esastan incelenmesine ve yürütmeyi durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasını" kararlaştırdı.