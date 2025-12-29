AYM'den "ölüm nedeniyle başvurunun işlemden kaldırılması" kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvurudan sonra vefat eden kişinin mirasçılarının zamanında bildirimde bulunmayarak bireysel başvuruya devam etmedikleri olayda, başvurunun işlemden kaldırılmasına hükmetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Batman'da yol yapımı için arazileri kamulaştırılan 39 kişi, Batman Belediye Başkanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı kamulaştırmasız el atmaya dayalı tazminat davası açtı.

Yargılama sonucu mahkeme, davacılar lehine kısmen kabul kararı verdi ve tazminata hükmetti. Hüküm, Yargıtay tarafından onandı.

Mahkemece verilen kısmen kabul kararlarına karşı 39 davacı, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve başvuruculara 34 bin lira tazminatın müştereken ödenmesine karar verdi ancak yargılama sırasında vefat eden H.S. yönünden ise başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verdi.

İşlemden kaldırma kararının gerekçesi

AYM'nin işlemden kaldırma kararında, ölüm halinde mirasçıların makul sürede başvuruyu devam ettirmek istediklerini bildirmeleri durumunda başvuruyla ilgili inceleme yapılacağı, aksi hallerde ise düşme kararı verileceği belirtildi.

H.S'nin, AYM'ye bireysel başvurusunun ardından 2024'te vefat ettiği aktarılan kararda, bu konuda AYM'ye herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı, mirasçıların başvuruya devam edip etmeyeceğinin bildirmesi adına da H.S'nin avukatına, mirasçılarıyla ilgili belgeleri 15 gün içinde sunması için bildirimde bulunulduğu ifade edildi.

Buna rağmen Yüksek Mahkemeye başvurunun devamına ilişkin belge sunulmadığı aktarılan kararda, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 80. maddesinin 2. fıkrası gereğince de başvurunun incelenmesine devam etmeyi gerekli kılan nedenlerden birinin bulunmadığı bildirildi.

Bireysel başvuruda mirasçıların takibini zorunlu kılmanın AYM'nin asli görevini aksatacağı değerlendirmesine yer verilen kararda, "Bu tespitler ışığında bireysel başvuru tarihinden sonra vefat ettiği anlaşılan H.S. yönünden başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.