AYM Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep Valisi Gül'ü ziyaret etti - Haberler

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AYM Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep Valisi Gül'ü ziyaret etti

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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AYM Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep Valisi Gül'ü ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AB ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "AYM'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı" için kentte bulunan Arslan, Vali Gül'ü makamında ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Arslan'a, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü de eşlik etti.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep Valisi Gül'ü ziyaret etti

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Gaziantep Valisi Gül'ü ziyaret etti

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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