AYM Başkanı ve Başkanvekilleri Adalet Bakanı Tunç'u ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile AYM Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Bakanlıkta ziyaret etti.

Bakan Tunç, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mülkün temeli olan adaletin tecellisi yolunda yürüttükleri çalışmalar ile bağımsız ve tarafsız yargının daha da güçlendirilmesi üzerine değerlendirmede bulunduklarını belirtti.

Tunç, ziyaretleri için Özkaya, Gökcan ve Bağcı'ya teşekkür etti.