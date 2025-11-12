AYM Başkanı Özkaya'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu kahraman evlatlarımızın şehit olduğu haberi, milletimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."