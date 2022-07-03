Aylin Nazlıaka'nın Sohbet Ettiği Vatandaş: "Hububat Yiye Yiye Çoluk Çocuk Herkes Hububat Kafalı Oldu"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Pahalılık nedeniyle çocuklarının sağlıklı beslenemediğini söyleyen bir kadın, "Her şeyde çoluğumuzun çocuğumuzun gözü kalıyor. Bol bol makarna yiyorlar. Hububat yiye yiye çoluk çocuk herkes hububat kafalı oldu" dedi. Bir başka vatandaş ise "Yediği bedava, içtiği bedava; vatandaşı düşünmüyor. Açlık sınırı 9 bin, 10 bin lira. Bana verdiği 3 bin 500 lira maaş. Ben bununla nasıl geçineceğim" diye sordu.

CHP Kadın Kolları, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'nın 25 ilçesinde saha çalışması başlattı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, çalışma kapsamında Altındağ'daki Gültepe mahallesinde ve İstikler'de kadınlarla bir araya geldi. Nazlıaka daha sonra Altındağ'daki bir semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

"HUBUBAT YİYE YİYE ÇOLUK ÇOCUK HERKES HUBUBAT KAFALI OLDU"

Bir vatandaş, geçinemediğini belirterek, "Her şeyde çoluğumuzun çocuğumuzun gözü kalıyor. Çocuğu bırak, bizim gözümüz kalıyor. 4-5 tane domates vardı, sabah çocuklara menemen yaptım. Artık bu da lüks diyoruz. Bol bol makarna yiyorlar. Hububat yiye yiye çoluk çocuk herkes hububat kafalı oldu. Bütün hakkımız zehir olsun" dedi.

Bir başka vatandaş ise pazardan bedava sebze ve meyve topladığını söylerken pazarda sarımsak satan bir kadın ise "Eşim çöp topluyor. Ben de geçimimi bununla sağlıyorum. Kalırsa 10 lira, kalmazsa bir şey yok. Bütün gün burada akşama kadar bekliyoruz" diye konuştu.

"HEPSİNİN KOLTUKTA KEYFİ YERİNDE"

Bir pazar esnafı, "30 liralık şeker olmuş 100 milyon (100 TL'yi kastediyor.) Millet nasıl geçimini yapacak? Oğlum ile ikimiz çalışıyoruz, vallahi zor geçiniyoruz. Buranın 15 bin lira sermayesi var. Çıkar çıkarabilirsen. Hepsi koltukta, keyifleri yerinde, 100 milyar (100 bin TL'yi kastediyor) maaşları var. Halk ne yiyor, ne içiyor kimsenin umurunda değil ki. Verilen vaatlerin hiçbiri yok, çeyreği yok" dedi.

"ÇÜRÜK ZERDALİ ALDIM"

Pahalılık nedeniyle pazardan çürük kayısı aldığını belirten bir vatandaş ise yaşadığı duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Beş yerden maaş alanlar rahat. 3 bin 500 lira maaş alan adamlar kirasını neyle verecek? Elektriğini neyle, suyunu neyle verecek? Pazara geldim, aldığım şu (elindeki pazar poşetini gösteriyor). Yediği bedava, içtiği bedava; vatandaşı düşünmüyor. Açlık sınırı 9 bin, 10 bin lira. Bana verdiği 3 bin 500 lira maaş. Ben bununla nasıl geçineceğim? Elektriği mi vereceğim, suyumu mu vereceğim, doğal gazı mı vereceğim? Kendi alıyor 140 bin lira maaş, çevresi alıyor 300 bin lira maaş. Emekli alıyor 3 bin 500 lira. Kirayı, elektrik, doğal gazı nereden verecek?"

ANKA / Güncel