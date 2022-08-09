Aylin Nazlıaka: Devlet, Bir Kez Daha Bir Kişiyi, Bir Çocuğu, Bir İnsanı Koruyamadı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 16 yaşındaki Beyza Doğan’ın öldürülmesine ilişkin, “Devlet, bir kez daha bir kişiyi, bir çocuğu, bir insanı koruyamadı… Beyza Doğan 16 yaşında katledilirken halen ‘Çocuğun bir başvurusu yoktu’ deniliyor. Adı üstünde, bu kişi bir çocuk ama şu anda çocuğun rızasından bahseden bir Adalet Bakanı tarafından yönetildiğimiz bir ülkede bu cümleleri duymak ne yazık ki bizi şaşırtmıyor” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın öldürülmesine ilişkin, "Devlet, bir kez daha bir kişiyi, bir çocuğu, bir insanı koruyamadı… Beyza Doğan 16 yaşında katledilirken halen 'Çocuğun bir başvurusu yoktu' deniliyor. Adı üstünde, bu kişi bir çocuk ama şu anda çocuğun rızasından bahseden bir Adalet Bakanı tarafından yönetildiğimiz bir ülkede bu cümleleri duymak ne yazık ki bizi şaşırtmıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'in tatile girmesinin ardından farklı şehirlerde yaptığı grup toplantısını bu hafta Edirne'de düzenledi. Aylin Nazlıaka da bu program dahilinde bugün Edirne'ye geldi. Nazlıaka, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

"DEVLET BİR KEZ DAHA BİR KİŞİYİ, BİR ÇOCUĞU, BİR İNSANI KORUYAMADI"

Nazlıaka, CHP'nin iktidara geldiğinde 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koyacağını belirterek şunları söyledi:

"Bugün de gene gündemimizde bir 16 yaşındaki evladımızın katledilerek yaşamını kaybetmesi var. 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın ailesi ile Kadın Kolları olarak temas kurduk ve caninin üç yıldır Beyza'yı takip ettiğini, ailenin bu nedenle Bağcılar'da otururken Bahçelievler'e taşındığını, tam 35 kez şikayette bulunduğunu ve Beyza üzerinde koruma kararı olduğunu çok net bir şekilde aileden de öğrendik. Dolayısıyla devlet, bir kez daha bir kişiyi, bir çocuğu, bir insanı koruyamadı. Aynı şey, birkaç gün önce kaybettiğimiz Ezgi adındaki kız kardeşimiz için de geçerli. Dün de onun annesiyle konuştum ve annesi adeta yakararak 'Artık bu son olsun. Başka kadınlar katledilmesin' dedi.

"ŞU ANDA ÇOCUĞUN RIZASINDAN BAHSEDEN BİR ADALET BAKANI TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİMİZ BİR ÜLKEDE BU CÜMLELERİ DUYMAK NE YAZIK Kİ BİZİ ŞAŞIRTMIYOR"

Evet, iktidar diyor ki 'İstanbul Sözleşmesi'ni feshettik ama 6284 sayılı Yasa uygulamada. Oysaki 6284 sayılı yasa katliam gerçekleştikten sonraki süreci ancak ve ancak inşa etmede bize yardımcı oluyor. Oysaki İstanbul Sözleşmesi'nin önleyici ve koruyucu tedbirler alma yönünde çok ciddi bir yaptırım gücü vardı. İşte biz, bu nedenle 6284'ün tek başına yeterli olmadığını, İstanbul Sözleşmesi'nin vazgeçilmez olduğunu ve bugün İstanbul Sözleşmesi uygulamada olsaydı Ezgi'nin de Beyza Doğan'ın da ve en az sözleşmenin fesih tarihinden bu yana katledilen yüzlerce kız kardeşimizin de hayatta olacağını savunuyoruz ve buradan bir kez daha haykırıyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Genel Başkan'ımızın da sıkça söylediği gibi, ilk seçimlerden sonra iktidara gelip 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koyacağız. Ama bütün bu adaletsizliklerin peşini bırakmayacağız. Beyza Doğan 16 yaşında katledilirken halen 'Çocuğun bir başvurusu yoktu' deniliyor. Adı üstünde, bu kişi bir çocuk ama şu anda çocuğun rızasından bahseden bir Adalet Bakanı tarafından yönetildiğimiz bir ülkede bu cümleleri duymak ne yazık ki bizi şaşırtmıyor. Bizi çok incitiyor, yüreğimizi zedeliyor, yüreğimizi yakıyor ama şaşırtmıyor. İşte o yüzden eşit, adil, özgür ve herkesin tok olduğu günleri kucaklamak için 'Bir an önce sandık' diyoruz. ve bir an önce İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya sokmak istiyoruz."

"KIZ KARDEŞLERİMİZ, KADINLAR SANDIKTA BUNUN HESABINI GERÇEKTEN SORACAKLAR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu da kadın cinayetlerinin hesabını kadınların sandıkta soracağını kaydederek, "Maalesef bir canı daha göz göre göre yitirdik. Artık bunlar bitsin istiyoruz. Son bulsun istiyoruz. Canımız yanıyor. İlk seçimde biz biliyoruz ki kız kardeşlerimiz, kadınlar sandıkta bunun hesabını gerçekten soracaklar. Çünkü artık canımızın yanmasının ötesine gitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu