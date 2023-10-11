CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan Dünya Kız Çocukları Günü açıklaması Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "CHP Kadın Kolları olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz; yaşama hakkı en temel haktır.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "CHP Kadın Kolları olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz; yaşama hakkı en temel haktır. Ülkemizdeki çocukların huzur içinde yaşamasını sağlayacak politikaları bir an önce hayata geçirin." ifadesini kullandı.

Nazlıaka, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde milyonlarca kız çocuğunun, eğitim ve sağlık gibi sosyal haklara erişemediğini, erken yaşta zorla evlendirildiğini, şiddete ve istismara uğradığını belirtti.

Hükümetin uyguladığı politikalar sonucunda, Türkiye'de yaşayan kız çocukları için de tablonun çok parlak olmadığını savunan Nazlıaka, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ilköğretimde okullaşma oranının 2012'de yüzde 98,67 iken bu yıl yüzde 96,8'e gerilediğini vurguladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşayan 22 milyon 738 bin 300 çocuğun yüzde 33,7'sinin maddi yoksulluk yaşadığını bildiren Nazlıaka, "Türkiye'de 5 yaşının altındaki çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10'a yükselmiştir. Bu tespite rağmen eğitim hayatına devam eden deprem bölgesindeki sınırlı sayıda çocuk dışında, çocuklara ücretsiz öğün verilmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Verilere göre, 2001-2022 arasında 19 yaş altı doğum yapan kız çocuğu sayısının 2 milyon 88 bin 925 olduğunu ifade eden Nazlıaka, şunları kaydetti:

"CHP Kadın Kolları olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz; yaşama hakkı en temel haktır. Ülkemizdeki çocukların huzur içinde yaşamasını sağlayacak politikaları bir an önce hayata geçirin. Kız çocuklarının okullaşmasının önünde engel oluşturmak ya da karma eğitimi tartışmaya açmak yerine eğitimde fırsat eşitliğini sağlayın. Çocuğun istismarcı ile evlendirilmesinin önünü açmaya çalışmak yerine çocuğa yönelik istismar davalarında adaleti sağlayın, iyi hal indirimlerini kaldırarak, çocuğun beyanını esas alın. Erken yaşta zorla evlendirilmelerde 'çocuğun rızası' şeklindeki insanlık dışı anlayışı reddedin. Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, bir an evvel okullarda ücretsiz öğün uygulamasını başlatın."