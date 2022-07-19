Aylin Nazlıaka'dan Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi Tepkisi: "Katledilen Tüm Kadınların Vebali Tek Adamın Sorumluluğudur"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Danıştay 10. Daire'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Nazlıaka, "Kadınlar sabretsin lütfen. Az kaldı. İlk seçimlerden sonra iktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız… Ancak, o güne kadar şiddet gören katledilen tüm kadınların vebali tek adamın sorumluluğudur" dedi.

Danıştay 10. Daire, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Karara tepki gösteren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'nın bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Buna göre bir uluslararası anlaşma hangi yöntem ile yürürlüğe girdiyse usulde ve yetkide paralellik ilkesi gereği aynı yöntemle ancak ve ancak uygulamadan çıkabilir. İstanbul Sözleşmesi, oybirliği ile ve Meclis kararıyla yürürlüğe girmiştir. Dolayısı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararı da ancak ve ancak yine Meclis kararı ile söz konusu olabilir. Ancak Danıştay bu kararı ile 'Padişahım sen çok yaşa' demiştir. Danıştay bu kararıyla 'Saray'ın kararı Meclis'in iradesinin üzerindedir' demiştir. Danıştay bu kararıyla, 'Ben kadınların yaşam hakkını tanımıyorum, savunmuyorum' demiştir ve yine Danıştay bu kararıyla 'Ben hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu savunuyorum' demiştir. 'Anayasayı yok sayıyorum, anayasanın ayaklar altında çiğnenmesine de gözlerimi kapıyorum' demiştir. 'Yargının bu konuda herhangi bir müdahalesi olamaz' diyerek kendisini de yok saymıştır.

"BİZ CHP OLARAK İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Oysaki tüm mahkeme süreçlerinde bulunmuş birisi olarak söylüyorum, aslında heyetin genel hali ve tavrı son derece olumluydu. Dolayısı ile biz buradan hukuka uygun bir karar çıkmasını beklerdik. Ancak CHP olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna başvuracağız ve karara itiraz edeceğiz. İtiraz talebimiz reddedildiği taktirde Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Kısacası biz her koşulda ' İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demeyi sürdüreceğiz. Ayrıca bir uluslararası sözleşmeden 3 kere 'boş ol' diyerek çıkılması yarın öbür gün bir başka uluslararası sözleşmeden de aynı şekilde çıkılabilme riskini ve bu yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesini tartışmaya açacaktır ki bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Dolayısı ile biz CHP olarak kadınların yaşam hakkını savunmaya, İstanbul Sözleşmesinin arkasında durmaya, bunu alanlarda da her daim dillendirmeye devam edeceğiz.

"KATLEDİLEN TÜM KADINLARIN VEBALİ TEK ADAMIN SORUMLULUĞUDUR"

Kadınlar sabretsin lütfen. Az kaldı. İlk seçimlerden sonra iktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız. Üstelikte '-mış' gibi yapmayacağız, tüm maddelerini ve tüm hükümlerini uygulayarak yürürlüğe koyacağız. ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyeceğiz. Ancak, o güne kadar şiddet gören katledilen tüm kadınların vebali tek adamın sorumluluğudur. Buradan bu böyle bilinsin."

ANKA / Güncel