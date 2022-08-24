Aylin Nazılıaka: 'Chp Herkesi Gölgesinde Koruyan Kollayan Adeta Yuva Gibi Hissettiren Köklü Bir Çınar'

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Erzincan İl Başkanlığı’nda katıldığı etkinlikte “Bizim partimiz her geçen gün kökleri daha da derinlere inen her geçen gün daha da dallanıp budaklanan ve herkesi o gölgesi altına alıp koruyan kollayan adeta yuva gibi hissettiren köklü bir çınar” dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Erzincan İl Başkanlığı'nda katıldığı etkinlikte "Bizim partimiz her geçen gün kökleri daha da derinlere inen her geçen gün daha da dallanıp budaklanan ve herkesi o gölgesi altına alıp koruyan kollayan adeta yuva gibi hissettiren köklü bir çınar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, dün partisinin Erzincan İl Başkanlığı'nda yapılan etkinliğe katıldı. Etkinlikte Nazlıaka'nın yanı sıra CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincan İl Kadın Kolu Başkanı Hülya Yüceer de yer aldı. İl Başkanlığı'ndaki etkinlikte duvara çizilen çınar ağacına Nazlıaka el baskısı yaptı.

Erzincan İl Kadın Kolu Başkanı Hülya Yüceer, etkinliği şu sözlerle anlattı:

"BU AĞACIN GÖLGESİNDE GELECEK NESİLLER DİNLENECEK. MEYVELERİNİ TOPLAMA VAKTİMİZ YAKINDIR"

"Gelecek kadınların ellerinde yükselecektir sözünden yola çıkarak bu ağacı yaptım ben ve bu dava da bizlere öncülük eden Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka ve kadınlarımızın ellerinden oluşan baskılarla yapraklarını oluşturacağız ve bu yapraklar rengarenk olacak. Bu ağacın gölgesinde gelecek nesiller dinlenecek. Meyvelerini toplama vaktimiz yakındır. Ağacın üzerindeki ilk el baskısını Aylin başkanım için beklettim, ona yaptıracağım. Renk tercihini de kendisine bırakmadım ve mavi rengi seçtim. Bir ara renk seçtim o rengin aynısı bir daha olmayacak çünkü onun oranlarını ben yaptım. Maviyi neden seçtim? Mavi evrenin rengi olarak bilinir, uyumun rengidir. Bizim başkanımız bütün kadın kollarıyla uyumlu bir şekilde bizi motivasyon eden birlikteliğimizi sağlayan, heyecanı ile bizleri de heyecanlandıran alanlara koşan bir başkanımız olduğu için böyle düşündüm. Mavi renk huzurun rengidir ben inanıyorum ki Genel Başkanımızın azmi bizlere de yansıyacak, çalışacağız ve biz huzurlu yarınlara en kısa zamanda kavuşacağız."

Aylin Nazlıaka da şunları söyledi:

"BU AĞAÇ CHP'NİN ÇINARININ ADETA OMURGASINI SİMGELİYOR"

"İl örgütümüz, kadın kollarımız Erzincan'da müthiş bir uyum içerisinde. Bu ağaç aslında çok şeyi temsil ediyor. Dediğiniz gibi bir yanda gelecek kadınların elinde yükselecek diyoruz. Bir yandan da bu ağaç CHP'nin çınarının adeta omurgasını simgeliyor. Bizim partimiz her geçen gün kökleri daha da derinlere inen, her geçen gün daha da dallanıp budaklanan ve herkesi o gölgesi altına alıp koruyan kollayan adeta yuva gibi hissettiren köklü bir çınar. Yakında partimizin de yıl dönümünü kutlayacağız, 9 Eylül'de. 9 Eylül öncesi böyle bir ağacı yapmanız ayrıca da sembolik önem taşımış. Renk için de çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Nazlıaka, maviye boyanan eliyle duvara çizilen ağacın tam ortasına baskı yaptı.