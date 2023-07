AYLARCA BEKLEDİĞİ YENİ AKCİĞERLE İLK NEFES

İKİ yıldır oksijen cihazına bağımlı bir hayat sürmek zorunda kalan ve 13 aydır da akciğer nakli bekleyen Sınıf Öğretmeni Dilek Özlü'nün, en büyük dileği gerçekleşti ve 12 Temmuz'da yapılan bir organ bağışı ile yeni hayatına kavuştu. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ve 7 saat süren nakil ameliyatı sonrası hayatında ilk kez "derin bir nefes alabildiğini" söyleyen Özlü'nün yeni akciğerleriyle ilk nefes aldığı anlar ise kameralara yansıdı. Özlü, solunum cihazından ayrıldığı andaki duygularını "O ilk nefesi aldığımda, ben yıllardır nefes alamıyormuşum" cümlesiyle özetledi.

Tekirdağ'da yaşayan Sınıf Öğretmeni Dilek Özlü(37), 12 yaşındayken bronşektazi teşhisi aldı. Akciğerlerinde meydana gelen hasar sonucu bronşlarının kalıcı olarak genişlemesi nedeniyle hayatı boyunca sağlıklı bir nefes alamadı. Hastalığına rağmen öğretmen oldu ve yaklaşık 15 yıl önce mesleğini yapmaya başladı. Ama 2 yıl önce hastalığının yarattığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındı; ondan sonra hayatı bir daha eskisi gibi olamadı. Artık oksijen tüpüne bağlı bir hayat sürdürmek zorundaydı. Çok sevdiği mesleğini bırakmak zorunda kaldı, akciğer nakli için 13 ay önce organ bekleme listesine alındı. Hayatını taşınabilir oksijen cihazıyla sürdürmeye çalışsa da evden her uzaklaştığında cihazın şarjı biter mi endişesi yaşıyordu. 12 Temmuz gecesi, aylardır beklediği müjdeli haber gelmişti. İstanbul'da gerçekleşen bir organ bağışı sonrası, donörün akciğerlerinin uygun olduğu anlaşılınca, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli ekibinin gece yarısı başlattığı ve yaklaşık 10 saat süren nakil maratonu, zaferle sonuçlandı. Dilek Özlü, 7 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı; 24 saat dahi geçmeden, solunum cihazından ayrılarak yeni akciğerleriyle ilk nefesini derin derin içine çekti. O anların görüntüsü ise kameralara yansıdı. Özlü'nün akciğer nakli ameliyatını gerçekleştiren ekipten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Ersin Çardak, "Türkiye'de en büyük sorun yeterince organ bağışı yok. Bekleme süreleri aylar, hatta yılları bulabiliyor. Hastaları organ beklerken kaybediyoruz. Oysa ABD veya Avrupa'da organ bekleme süreleri 15 gün, 1 hafta" dedi.

"BEN YILLARDIR HİÇ NEFES ALMIYORMUŞUM"

AYNI GECE İKİ HASTAYA DA KALP NAKLİ YAPILDI

"O İLK NEFESİNDE BİZ DE ÇOK MULTU OLUYORUZ"

"DİLEK'İN DOĞUMGÜNÜ ARTIK 12 TEMMUZ"

"ANNE NEFES ALMAK NASIL BİR DUYGU"

Kızının küçüklüğünden beri sürekli akciğerleriyle ilgili sorun yaşadığını anlatan anne Ayten Mengütay ise, "Keşke imkan olsa da ona ciğerimi verebilseydim" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Dilek 12 yaşına kadar teşhisi konamadığı için sürekli hastalık geçiriyordu. 12 yaşında akciğerlerinin her ikisine de hastalığın yayıldığı söylendi. Yıllarca hep dua ettim, öyle bir imkanım olsa hemen ciğerlerimi veririm diyordum hep. Bizim ev hafif yokuşlu, bir gün sağlık ocağına gidip döndük beraber, yolun yarısına geldiğinde 'Anne' dedi, 'Nefes almak nasıl bir duygu?' O an söyleyecek hiçbir sözüm yoktu. Ne diyeceğimi bilemedim. Dondum kaldım. Organlarını bağışlayan kişinin de Allah mekanını cennet etsin. Her zaman dua edeceğiz. Herkes keşke organlarına bağışlasa da böyle güzel şeyler de yaşansa."