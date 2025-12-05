Aykut Yenice, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'na adaylığını açıkladı

Aykut Yenice, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Yenice, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu'nda 3 dönem başkanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı.

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanlığında genel kurulunun 26 Ocak 2026'da yapılacağını belirten Yenice, "Oda başkanlığına yeniden aday oldum. Yemek kart ve fişleri, KDV oranları, POS bakım ücretleri, su ve elektrik faturaları, katı atık bedelleri, nakit akışı ve finans danışmanlığı, verimlilik artırımı ve dijitalleşme, toptan alışveriş yatırım birlikteliği, işgaliye, geçici ruhsat ve ruhsat harçları, alo destek masası, ücretsiz hukuki destek ve haksız rekabet gibi sorunlarımız var. Bu sorunları edindiğimiz tecrübeyle, bilgiyle, güvenle çözeceğim." ifadelerini kullandı.

Yenice, İzmir'e gastronomi müzesi, fuarlar ve yarışmalar, usta ve şef yetiştirme platformları kazandırmak için çalışacağını sözlerine ekledi.