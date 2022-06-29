Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den İstifa Etti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti.

Eski eşiyle ilgili telefon görüşmesi kayıtlarının sosyal medyaya yansımasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun Erdoğdu, istifa kararı aldı. Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu'nun, "CHP'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla" bu kararı aldıklarını genel merkez yöneticilerine bildirdikleri ve bugün istifalarını sundukları öğrenildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, daha önce, konu ile ilgili bir soru üzerine; "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

ANKA / Güncel