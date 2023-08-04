Ayının saldırısından son anda kurtulan İHA muhabiri

Yemek bulamayan ayılar, Nemrut Krater Gölü'ne giden İHA muhabiri ve arkadaşlarına saldırdı. İHA muhabiri, ayıların saldırgan olduğunu ve doğal hayatlarına müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

BİTLİS (İHA) – Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde görüntü çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ayının saldırısından son anda kurtuldu.

Yemek bulamayan ayılar, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlara saldırırken, Haber'>haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da ayıların saldırısından son anda kurtuldu. Anons yaptığı esnada ayıyla burun buruna gelen İHA Muhabiri Mücahit Tarlan, yaşadıklarını anlatırken ikinci bir saldırıya uğradı.

Olaydan yara almadan kurtulan İHA muhabiri, ayıların saldırgan olduğunu ve vatandaşların ayıların doğal hayatlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. - BİTLİS