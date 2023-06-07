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Ayının sabah keyfi fotokapana yansıdı

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Ayının sabah keyfi fotokapana yansıdı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sabah keyfi yapan ayının fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı.

Ayının sabah keyfi fotokapana yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sabah keyfi yapan ayının fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü "Yaban hayatında yeni bir gün başlıyor" notu ile su içinde yatan ayının görüntülerini paylaştı. DKMP 12. Bölge'nin fotokapanlarına yakalanan görüntülerde çeşmenin içine giren ayının sabah duşu aldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Güncel

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