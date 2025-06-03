Ayının Arı Kovanlarına Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Ayının Arı Kovanlarına Saldırısı Güvenlik Kamerasında
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir ayının arı kovanlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda birçok kovan kullanılamaz hale geldi ve arı kolonileri zarar gördü. Kovan sahibi, sosyal medya üzerinden diğer arıcılara uyarıda bulundu.

Ayının kovanlara saldırdığı anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arı kovanlarına ayının saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında Şahinler Mahallesi'nde yaşandı. Kovan sahiplerince olayın yaşandığı bölgeye yerleştirilen kovanlar, aç kalan ayının hedefi oldu. Saldırı anı, kovan sahibi tarafından kurulan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, ayının kovanları parçaladığı ve balları yediği anlar açıkça görüldü. Saldırı sonucu çok sayıda kovan kullanılamaz hale gelirken, arı kolonileri de zarar gördü. Olayın ardından kovan sahibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, bölgedeki diğer arıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gazipaşa'da daha önce de benzer saldırıların yaşandığını belirten üreticiler, yayla ve kırsal bölgelerdeki kovanların sık sık kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - Güncel
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