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Ayılar Kış Uykusundan Uyanarak 30 Eve Zarar Verdi

Ayılar Kış Uykusundan Uyanarak 30 Eve Zarar Verdi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, 30 eve zarar vererek büyük hasara neden oldu. Yiyecek bulmak için yaylalara inen ayılar, evlerin kapı, pencere ve çatılarını tahrip etti.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit ve Palovit yaylalarında kış uykusunda uyanan ayılar 30 eve zarar verdi.

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Amlakit ve Palovit yaylalarına indi. Yayladaki 30 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapı, pencere ve çatıları tahrip etti. Ayılar girdikleri evin içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı. Yayladaki evlerine ulaşan köylüler, hasarı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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