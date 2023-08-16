Ayılar Kastamonu'da Bahçeye Zarar Verdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sıcaktan bunalan ayılar, bir çiftçinin bahçesine girerek yüzlerce karpuz ve kavunu yedi. Ayıların artan saldırıları nedeniyle çiftçi zarar gördüğünü belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sıcaktan bunalan ayılar, girdikleri bahçede yüzlerce karpuz ve kavunu yedi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Avşar köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan Yılmaz Doğan'a ait bahçeye zarar verildi. Sabah kalktığında bahçesine zarar verildiğini gören Yılmaz Doğan, yaptığı araştırma neticesinde bahçesine ayıların girdiğini tespit etti. Ayılar, son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından bunalarak girdiği bahçede yüzlerce karpuz ve kavunları yiyerek zarar verdi.

Ayıların bahçesine zarar verdiğini ve yüzlerce kavun ve karpuzu yediğini söyleyen Yılmaz Doğan, "Bu sene ayı sayısı ilçemizde arttı. Ayıların ilk saldırısı değil önceden de saldırmışlardı. Muhtemelen yarın da saldıracak. Bu sene karpuzlarımızı, kavunlarımızı yiyemeyeceğiz" dedi. - KASTAMONU