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Ayılar Arı Kovanlarını Parçalayıp Bal Yedi

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Bartın'ın Ulus ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayıların peteklerdeki balı yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayıların peteklerdeki balı yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ulukaya köyünde arıcılık yapan Hüseyin Erdem, sabahleyin geldiği tarlasında kovanlarının zarar gördüğünü ve arıların telef olduğunu fark etti.

Arazide ayı izine rastlayan Erdem, tarlasındaki güvenlik kamerası kayıtlarına baktığında bozayı ve yavrusunun 35 kovandan 10'unu parçalayıp peteklerdeki balı yediğini gördü. Erdem sağlam haldeki 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

Ayı ve yavrusunun kovanları parçalaması ve balları yemesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Erdem Bartın Hayvanlar Tarım Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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