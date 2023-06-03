Ayılar 76 koyunu öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, 2'si yavru olmak üzere 3 ayının saldırdığı sürüden 76 koyun öldü. Çobanın ayıları korkutmak için havaya ateş ettiği belirtildi.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, 2'si yavru olmak üzere 3 ayının saldırdığı sürüden 76 koyun öldü.

Olay, Gölköy ilçesi Cihadiye Yaylası'nda meydana geldi. Çoban Celal Gün'ün (60) otlattığı yaklaşık 530 koyundan oluşan sürüye, 2'si yavru olmak üzere 3 ayı saldırdı. Sesleri duyup kulübeden çıkan Celal Gün, koyun sürüsüne ayıların saldırdığını fark etti. Tedirgin olan Gün, durumu jandarmaya bildirdi. Bu sırada ayıların yaraladığı toplam 76 küçükbaş öldü. İhbarla adrese gelen jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.