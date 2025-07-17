Ayı, Orman İşçilerinin Barakasına Girdi

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Artvin'in Borçka ilçesinde bir ayı, orman işçilerinin kullandığı barakaya girerek yiyecek aradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının camı kırarak barakaya giriş yaptığı görüntülendi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde bir ayının, orman işçilerinin kullandığı barakaya camları kırıp girerek yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Borçka ilçesinin Düzköy Karadağ mevkisine inen bir ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dinlenme ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi. Ayı, pençeleriyle camını kırdığı barakaya girip, yiyecek aradı. O anlar, barakadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde bölgeye gelen ayının etrafı kokladığı, pençe darbeleriyle camını kırdığı barakanın içine girip yiyecek aradığı, yiyecek bulamayınca uzaklaştığı yer aldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından "Kocaoğlandan Borçka Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Düzköy Karadağ'daki istihsalcilere ziyaret. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan istihsalcilerin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları geçici barakalar Kocaoğlan tarafından ziyaret edildi" notuyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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