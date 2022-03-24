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Ayı ile böyle göz göze geldiler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uludağ'da 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi'ne indi. Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi neye uğradığını şaşırdı. Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı.

Ayı ile böyle göz göze geldiler

Ayı ile böyle göz göze geldiler

Ayı ile böyle göz göze geldiler

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye, Uludağ, Turizm, kar, Güncel, Haberler

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