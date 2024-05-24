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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında bir komiser daha tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında, diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen bir komiser daha tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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