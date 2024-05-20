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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, Semih Arslan'ın annesi ve kardeşi ifade verdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan'ın annesi Adalet Arslan dinlendi.

Oğlunun intihar ettiğinin söylendiğini belirten anne Arslan, "Oğlum kendini öldürecek bir insan değildi. Benim oğlumu öldürdüler." iddiasında bulundu.

Adalet Arslan, oğlunun Ayhan Bora Kaplan'ın yanında çalışmasını istemediğini, ne iş yaptığını bilmediğini ifade ederek, "Bize bir şey söylemiyordu. Oğlumun ikli tane tuşlu bir tane android telefonu vardı. Biriyle Ayhan Bora ile diğeriyle arkadaşlarıyla mesajlaşıyordu." dedi.

Semih Aslan'ın banka borçları yüzünden Ayhan Bora Kaplan'ın yanında işe girdiğini ve Semih Arslan'ın üzerinde taşıdığı silahların Ayhan Bora Kaplan'a ait olduğunu iddia eden Adalet Arslan, "Oğlum suçlu olabilir ama cezasını adalet verecekti. Benim elime geçseydi oğlumu ben kendim teslim edecektim. Oğlum Ayhan Bora'nın kara kutusuydu. Onu yok ettiler. Davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Semih Arslan'ın kardeşi Sercan Arslan da abisi Semih Arslan'ın intihar etmediğini, öldürüldüğünü öne sürdü. Mahkeme başkanının, "Abin Semih sana hiç Ayhan Bora'nın uyuşturucu ticareti işi yaptığını söyledi mi?" sorusu üzerine, Sercan Arslan, abisinin kendisine anlatması nedeniyle bu durumdan haberi olduğunu belirtti.

Duruşmada, "Bora Kaplan'a ait bir eğlence mekanında bir gün güvenlik olarak çalıştığını, iş yerinin sorumlusu tarafından aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle silahlı suç örgütü tarafından kasten yaralandığını" öne süren ve iddianamede müşteki olarak yer alan Emirhan Bostancı da dinlendi. Bostancı, şikayetçi olmadığını ve emniyetteki ifadesini polislerin zoruyla verdiğini iddia ederek, davaya katılmak istemediğini bildirdi.

Müşteki beyanlarının ardından mahkeme başkanı, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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