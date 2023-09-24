Ayhan Bora Kaplan'ın Telefon Dükkanı ile Başlayan ve 15 Yılda 15 Milyon TL Sermayeli Şirkete Giden Yükselişi

Ankara’da “Kaplan grubu” olarak bilinen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan (Ayhan) Bora Kaplan’ın 15 yıl içerisinde Ulus’ta bir telefoncu dükkanından 15 milyon lira sermayeli zincir şirkete ulaşan ticari gelişimi dikkat çekiyor. 40 milyon liralık Ferrari ile oğlunun sünnet düğününe giden Kaplan’ın ilk şirketinin adında “Menzil” sözcüğünün olduğu ve şirketinin 2015 yılından sonra büyümeye başladığı Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından anlaşılıyor. Kaplan’ın şirketinde İzmir Çeşme’ye yapılan adres değişikliği ve özel okul, kreş gibi eğitim kurumu açma yetkisinin de iştigal alanı içine alınması dikkat çekti.

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanan (Ayhan) Bora Kaplan'ın 15 yıl içerisinde Ulus'ta bir telefoncu dükkanından 15 milyon lira sermayeli zincir şirkete ulaşan ticari gelişimi dikkat çekiyor. 40 milyon liralık Ferrari ile oğlunun sünnet düğününe giden Kaplan'ın ilk şirketinin adında "Menzil" sözcüğünün olduğu ve şirketinin 2015 yılından sonra büyümeye başladığı Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından anlaşılıyor. Kaplan'ın şirketinde İzmir Çeşme'ye yapılan adres değişikliği ve özel okul, kreş gibi eğitim kurumu açma yetkisinin de iştigal alanı içine alınması dikkat çekti.

Bora Kaplan ve beraberindeki 42 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma, kasten yaralama, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçlamalarından yürütülen soruşturmada bazı ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Kaplan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı TRT'nin önünde adamları ile ağır makinalı silahlarla poz verdi ve bu tarihten sonra Kaplan'ın sermayesini büyüttüğü ortaya çıktı.

Esenboğa Havalimanı girişinde Ankara Emniyeti KOM ve İstihbarat şubelerinin ortak operasyonu ile yakalanıp tutuklanan (Ayhan) Bora Kaplan'ın, 40 milyon liralık Ferrari ile oğlunun sünnet düğününe gittiği görüntülerin ortaya çıkması, servetinin kaynağının neresi olduğu sorusunu gündeme getirdi. Bu sorunun yanıtı Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına bakıldığında kısmen ortaya çıkıyor.

Kaplan, emniyetteki ifadesinde ticarete 2005 yılında Ulus'ta bir telefoncu dükkanı açarak başladığını söyledi. Kaplan'ın emniyet ifadesine göre telefoncunun ardından 2009 yılında Kızılay'da bir giyim mağazası açtı.

ŞİRKETİN İLK ADI "MENZİL GRUP" İDİ

Kaplan emniyetteki ifadesinde, Agriola A.Ş. adında bir şirketi, Dexas Hamburger isimli 5 şubeli gıda dükkanları ve 3 dükkanı olan Lizbon Coffe isimli dükkanlarının bulunduğunu açıkladı. Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre; Agriola ilk olarak 2 Nisan 2015 tarihinde Kaplan'ın yakını N. K. adına Menzil Grup Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Petrol Ürünleri Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak kuruldu. Şirketin sermayesi 800 bin liraydı. Daha sonra şirketin ünvanı 23 Kasım 2017 tarihinde N Koçaklar Grup İnşaat Otomotiv Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirildi ve yine bu şirket N.K. üzerineydi. Bu şirket 12 Aralık 2017'de sermaye artırımına gitti ve sermayesini 3 milyon liraya çıkardı. Bu şirketin bilgilerinde 24 Ekim 2020 tarihindeki genel kurulunda değişiklik yapıldı ve N.K. adresi Ankara Keçiören'den İzmir Çeşme'ye taşındı.

"CEHENNEM NECATİ" DE ÇEŞME'DE YAŞIYOR

Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde kirveliğini yapan "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı da Çeşme'de oturuyor ve faaliyetlerini buradan yürütüyor. Arabacı, Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra İzmir Çeşme'ye yerleşti. Almanya doğumlu Arabacı'nın, burada "Cehennem Melekleri" adlı bir motosiklet kulübüne üye olduktan sonra suça karıştığı ve hapis cezası aldığına ilişkin kayıt bulunuyor.

Arabacı, 14 Ağustos 2019 tarihinde Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki bir kişinin de yaralandığı olayın azmettirici olduğu gerekçesiyle 10 Temmuz 2020'de liderliğini yaptığı grubun 2 üyesi ile birlikte Çeşme'de gözaltına alınmış, Bodrum Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmışlardı. Arabacı 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

ŞİRKETİN ADI "AGRİOLA TARIM" OLDU

Şirketin sahibi olarak görünen N. K.'ın Çeşme'ye taşınmasına ilişkin kaydın şirketin ticaret siciline işlenme kararından 4 gün sonra yeni bir genel kurul ile şirketin isminin değiştirilmesi de dikkat çekti. 24 Ekim 2020 tarihindeki genel kurul ile şirketin N Koçaklar Grup İnşaat Otomotiv Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanı, Agriola Tarım Limited Şirketi olarak değiştirildi. Şirketin iştigal konusu tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı; konserve ürünlerinin imalatı, alımı ve satımı; tarımda kullanılan araç ve sera benzeri şeylerin üretimi, alımı ve satımının yanı sıra inşaat, gıda, turizm, petrol ürünleri, hayvancılıktı.

2021'DE ANKARA'DA ŞUBELER AÇILDI, EĞİTİM VE YAYINCILIK DA İLGİ ALANINA GİRDİ

Şirket, 3 milyon liralık sermayesi ile ilk şubelerini Ankara İncek ve Beytepe'de 20 Ocak 2021 tarihli genel kurul kararıyla açtı. Agriola Tarım Limited Şirketi, 29 Mart 2021 tarihli genel kurul kararıyla şirketin yapabileceği işlerin skalasını genişletti. Şirketin faaliyetleri arasına otomotiv, eğitim ve yayıncılık da eklendi. Böylece Bora Kaplan, bu şirketiyle özel okul, kreş, özel sürücü kursu, kurs ve sınav merkezi açma yetkisini aldı. Yayıncılık konusunda ise yerli ve yabancı gazete ile dergilerin basımı, pazarlanmasını yapabilecekti. 11 Mayıs 2021 tarihli genel kurul kararıyla da şirketin faaliyetleri arasına teknoloji, bilişim, yazılım ve telekomünikasyon da eklendi.

SERMAYE 7,5 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Şirket, 31 Mart 2021 tarihindeki genel kurulunda Ümitköy ve 7 Mayıs 2021 tarihindeki genel kurulunda da Mutlukent'te şube açma kararı aldı. 18 Haziran 2021 tarihinde sermayesini 3 milyondan 7,5 milyona çıkaran şirket, 23 Haziran'da ise limited şirketten anonim şirket statüsüne geçti.

YAKALANMADAN 1 AY ÖNCE SERMAYE 15 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Kaplan daha sonra birden şirketinin 4 şubesini kapatma kararı aldı. İlk olarak 23 Eylül 2021 tarihinde şirketin İncek şubesi kapatıldı. 27 Eylül'de Mutlukent, Beytepe ve Ümitköy şubelerinin kapatılması kararı alındı. 8 Şubat 2023 tarihinde ise şirket asıl sahibi olan Bora Kaplan'a geçti. Kaplan tek yetkili olarak N. K.'dan 7,5 milyon lira sermayeli şirketi üzerine aldı. 20 Haziran'da ise N. K. yeniden şirketin yönetim kuruluna girdi ve temsil yetkisine sahip oldu. Kaplan, Esenboğa Havalimanında yakalanmadan bir ay önce 8 Ağustos 2023 tarihinde şirketinin sermayesini 15 milyon liraya çıkardı.

HAMBURGER DE VAR KAHVE DE

Kaplan'ın ifadesinde de belirttiği Dexas Hamburger'in ise Ankara'da 4 şubesi bulunuyor ve şirket Agriola Tarım şirketinin üzerine kayıtlı. Ankara'nın lüks semtlerinde açılan bu hamburger zincirinde fiyatlar piyasaya koşullarına uygun görnüyor. Şirketin sitesine göre 115 liradan başlıyor ve 170 liraya kadar çıkıyor. Su 8 lira, ayranın fiyatı 16 lira, kola 28 lira. 4 şubeli bu şirketin sermayesi ise 2 milyon lira ve faaliyet konuları Kaplan'ın daha Agriola şirketinin konularıyla aynı. Şirket ise Kaplan'ın ilk şirketinin sahibi olarak görünen N. K. adına kayıtlı ancak yine Bora Kaplan bu şirketi de 8 Şubat 2023 tarihinde üzerine almış. Ayrıca Bora Kaplan'ın ifadesinde açıkladığı Lizbon Coffe'nin ise birçok şubesi bulunuyor.

(Görüntü: Arşiv)