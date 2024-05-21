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Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını açıkladı. Rapor, Kriminal Daire Başkanlığı ve jandarma tarafından hazırlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını bildirdi.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, rapor için Kriminal Daire Başkanlığı ve jandarmanın beraber çalıştığını, özverili bir şekilde sürecin tamamlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığının hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu tamamlandı. Bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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