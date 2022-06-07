AYGAD heyeti Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un misafiri oldu - Haberler

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) kültür gezisi kapsamında gazeteciler; Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ardından Şanlıurfa'nın Harran ilçesine geçti. Harran Sit Alanı, Harran Ruins, Hz. İbrahim'in Yolu, Harran Kalesi, Dünyanın en eski üniversitesi, Han El Barur ve Kubbe evleri gezen gazeteciler rehber eşliğinde bilgilendirildi.

"HEDEFİMİZ İLÇEMİZİ İYİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK"

Harran Belediye Başkanı Özyavuz'un misafiri olan gazetecilere yöresel ürünler ikram edildi. Gazetecilere ilçelerini ve yapılan hizmetleri anlatan Başkan Özyavuz, Harran'ın tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırladıklarını belirten Başkan Özyavuz, ilçelerine ve ülkeye hizmet etme yolunda üzerine düşen her görevi yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Özyavuz, amaçlarının ilçelerini daha iyi noktalara taşımak olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Özyavuz, "Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin siz değerli üyelerini ve basın mensuplarını medeniyetin beşiği, tarihin ve kültürün merkezi Harran'ımızda ağırladık. Hepinize ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLADINIZ"

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ise kültür gezisi programlarından bahsederek, "Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan sonra sizlerin misafiri olduk. Burada bizleri en iyi şekilde ağırladınız. Buranın tarihi dokusunun ve kültürel öneminin farkındayız. Bizler de ülkemizin kültürel mirasının hak ettiği noktaya taşınmasında önemli bir aracıyız. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz"

Gazeteciler, kendileriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Özyavuz'la hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.Gazeteciler daha sonra Gaziantep'e geçti.

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