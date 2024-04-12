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AYF Başkanı Sinan Burhan: Filistin'de 140 gazeteci öldürüldü

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Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Başkanı Sinan Burhan, Filistin'de bugüne kadar 140 gazetecinin öldürüldüğünü belirterek, "Bizler yarın saat 14.00'te başlayacak bir eyleme imza atacağız. 24 saat burada Filistinli gazeteciler için canlı yayın yapacağız." dedi.

Sinan Burhan, AYF tarafından Filistin'deki gazetecilere ses olmak için düzenlenecek eyleme ilişkin Başkan Yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Zeki Akbıyık ile Sultanahmet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Burhan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e karşı büyük bir soykırım uyguladığını söyledi.

İsrail'in saldırılarında gazeteciler, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların öldürüldüğünü belirten Burhan, şöyle devam etti:

"Dünya kör, dünya sağır. Biz bu kör ve sağır dünyaya haykırmak istiyoruz. Filistin'de bugüne kadar 140 gazeteci öldürüldü ya da şehit oldu. Bizler yarın saat 14.00'te başlayacak bir eyleme imza atacağız. 24 saat burada (Sultanahmet Meydanı) Filistinli gazeteciler için canlı yayın yapacağız. 20 Anadolu kanalı bu canlı yayınımızı 24 saat yayınlayacak. Eyleme ulusal kanal ve gazetelerden 100'e yakın gazeteci katılacak. Filistin'deki gazetecilere ses olacağız. Bu eylemimiz hiçbir parti ya da siyaset kapsamıyor. Biz gazeteci deyince dili, dini, ırkı, rengi hiç ayrım yapmıyoruz. Bütün dünyadaki gazeteciler özgür olsun, Filistin'deki gazeteciler özgür olsun. Filistin için, Filistinli gazeteciler için 24 saat nöbetteyiz."

Kaynak: AA / Güncel

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