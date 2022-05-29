Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından okullar boyanıyor - Haberler

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Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından okullar boyanıyor

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından okullar boyanıyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan projeyle okullarda boya ve onarım yapılıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan projeyle okullarda boya ve onarım yapılıyor.

Kaymakam Mehmet Arsoy, ilçede eğitim kalitesini yükseltmek ve normal müfredatın dışına çıkarak öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmak amacıyla kamu çalışanlarından oluşan 7 kişilik ekip kurdu.

Ekiple birlikte yapılan ilk toplantıda ilçedeki 9 okulda boya, onarım ve ağaçlandırma çalışması yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Aşağı Kırzı İlkokulunun çevresi ağaçlandırılarak, okulda boyama çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Mehmet Arsoy, AA muhabirine, ilçede eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla kamu çalışanı 7 kişiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak boya, onarım ve ağaçlandırma gibi faaliyetler yürüttüklerini anlatan Arsoy, şunları kaydetti:

"Şu anda Aşağı Kırzı İlkokulunda çalışmalar başladı ve devam ediyor. Okulun etrafına öğrencilerin de hoşuna gidecek şekilde uygun resimler çizeceğiz. Bütün okullarımızda bu tür çalışmaları yürüteceğiz. Okullarımızın dışını, ihtiyaçlara göre de içini boyayacağız. Lisemizin de aynı şekilde ihtiyaçlarını gidereceğiz. Öğrencilere yönelik yapılacak her türlü çalışmayı ilçemizde destekleyeceğiz. Her zaman yanlarında bulunmaya çalışıyoruz."

Arsoy, okullarda ağaçlandırma çalışmaları da yaptıklarını ve dikilen ağaçları öğrencilere zimmetleyerek çevre bilinci aşılamak istediklerini dile getirdi.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt Kamu Güncel Haberler

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