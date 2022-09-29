Aydınlı Esnaf: Tek Umudumuz Bu İktidarın Yıkılması. Kim Gelirse Gelsin, Bu Hükümet Gitsin. Bu Adamla Bu İş Yürümeyecek

Aydın’ın Efeler ilçesinde baklava imalathanesi işleten esnaf, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e anlatırken “Tek umudumuz bu iktidarın yıkılması. Kim gelirse gelsin, bu hükümet gitsin. Bu adamla bu iş yürümeyecek. Belki zamanında zengin olsaydım, destek verir bizi daha çok zengin yapabilirdi ama mümkün değil. Ben üç yılda battım, çıktım. Ben umudumu kestim, bu adamdan kurtulmamız lazım” dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde baklava imalathanesi işleten esnaf, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e anlatırken "Tek umudumuz bu iktidarın yıkılması. Kim gelirse gelsin, bu hükümet gitsin. Bu adamla bu iş yürümeyecek. Belki zamanında zengin olsaydım, destek verir bizi daha çok zengin yapabilirdi ama mümkün değil. Ben üç yılda battım, çıktım. Ben umudumu kestim, bu adamdan kurtulmamız lazım" dedi.

Süleyman Bülbül, Aydın'ın Efeler ilçesinde baklava imalathanesi işleten bir esnafı ziyaret etti. Bülbül'ün "Geçen yıl 240 liradan aldığınız şekere bu yıl kaç veriyorsunuz" sorusuna esnaf şu yanıtı verdi:

"Bin 180 liradan şekerin çuvalını alıyoruz. Altı ay içinde, aralık ayından haziran ayına bu rakama geldi. Baklava, geçen sene 25 liraydı, şimdi 70 lira yaptık. Beş arabamdan dördünü iptal ettim, satmak zorunda kaldım. Kirada sıkıntıdayım. Elektrik parası 4 bin 500-5 bin lira. Bu altı ayda hiç aşağı düşmedi, yani hazirana ayından bu yana. Ondan önce bin 100-bin 200, evdeki 400. Şimdi ev geliyor bin 900. Kışın bu fırın çalışsın, bir ay sonra işler yoğunlaştığında 9-10 bin lira elektrik faturası ödeyeceğim. Şimdi tek elemanım var, asgari ücret ödeyemiyorum."

Bülbül'ün "Kızınız nereden mezun" sorusuna esnaf, "Üniversite okuttum çocuklarımı. Kızımı halka ilişkilerde okuttum, oğlum da sivil havacılığı okudu; hepsi burada çalışıyor. Emin olun batıyoruz" yanıtını verdi.

Esnafın kızı ise Bülbül'e, "Babamın dediği gibi; ne zevki kaldı, ne bir şeyi kaldı. Yaşamak için çalışıyoruz" dedi. Esnaf, "Sadece yaşamak için, karnımızı doyurmak için, ele güne kendimizi rezil etmeyelim diye… Tek umudumuz bu iktidarın yıkılması. Kim gelirse gelsin, bu hükümet gitsin. Bu adamla bu iş yürümeyecek. Belki zamanında zengin olsaydım, destek verir bizi daha çok zengin yapabilirdi ama mümkün değil. Ben üç yılda battım, çıktım. Ben umudumu kestim, bu adamdan kurtulmamız lazım" diye konuştu.