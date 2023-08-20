Aydınlı Ali usta Muğla'nın tarihini maket haline getiriyor

9 metre karelik dükkanda Muğla'nın tarihi simgesi şadırvan ve saatli kulenin maketini yapıyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydınlı Ali usta, Arasta bölgesinde 9 metre karelik dükkanında Muğla'nın tarihi simgelerinin maketini yapıyor.

73 yaşındaki Aydınlı marangoz ustası Ali İlhan, 9 metrekarelik atölyesinde, kentin en önemli simgelerinden Muğla Saat Kulesi ve Şadırvanın maketini yapıyor. Saatli kule ve şadırvanın maketini yapan 73 yaşındaki Ali usta" Dükkanım büyük olsa bu arasta bölgesinin tamamını yapabileceğini" dile getirdi.

55 yıldır bu meslekte olduğunu dile getiren 73 yaşındaki Ali İlhan" Muğla'yı severek tarihi yerlerini gezdim, dolaştım ve orada şadırvanı gördüm. Bir birkaç defa şadırvana gittim, geldim. Kendi kendime sordum. Ben orada bu şadırvanın maketini yapabilir miyim? Düşündüm kendi kendime. Bunu insanlar yaptıysa geçmiş dönemlerde bugün ben de bunun maketini yaparım diye düşündüm. Bu işe Muğla'nın ilk eski eserlerinden olan şadırvanın önce ölçümünü aldım. Ondan sonra onda bir ölçek üzerinden ölçülerini çıkardıktan sonra 15 gün bir tasarımını yaptım. ve şadırvanın gerçek ölçüsünü çıkardıktan sonra üç aylık bir çalışma sonucu şadırvanı ortaya çıkardım. Ondan sonra, ondan sonra şadırvandan sonra Muğla'nın tarihi eserlerinden olan Saatli Kule. Orayı da ziyaret ettim birkaç defa onu ölçtüm. 9 metrekarelik bir dükkanda saatli kulenin maketini yapmaya karar verdim. Saatli kulenin şeklini bir de üstündeki renkli taşlarının olduğunu düşünerek ben de ağaçlarının elimde yapacağım saatli kulenin belirli yerlerinde konulmuş olan renkli ağaçlarının değişik ülkelerden geldiğini düşünerek ve geçmişte o parçaları kullandığım için kalan parçalardan saatli kulenin belirli yerlerini sıralayarak, ölçerek, keserek birer birer yapmaya çalıştım. Orijinal saatli kulenin görünüş tarzına uymasına çok dikkat ettim. Çünkü Saatli Kule'nin orijinalinde pembe taşları vardı beyaz taşlar vardı. Aralarında iki taşın arasında tuğlalar vardı. Ben bunların hepsini teker teker ağaçlardan, parçalardan keserek düzgün şekilde ikinci kata kadar, yapmış durumdayım şu anda. Bu saatli kulenin daha üç katı daha olması lazım. Şu anda elimde olan parçaları gene üçüncü kata, dördüncü kata devam ederek, kullanarak devam ediyorum. Yedi sekiz aylık bir süre. Çünkü bunun bu yapıldığı zaman ben bu buna kullanmış olduğum parçaları teker teker kaç adet olduğunu yazıyorum şu anda. Büyük bir ihtimalle iki bin beş yüz üç bin tane parçadan ibaret oluyor bu saatli kule. Şadırvana gelince şadırvanı belirli bir tel metal olarak teli kullanıyorum. Mermer olan bölümünü de ahşap olarak yapıyorum. ve mermere uygun olarak da beyaz bir boya atıyorum yani görüntü olarak orijinali ile benim yaptığım şadırvanın birebir olmasını düşündüm" dedi.