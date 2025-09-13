Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü M.N. (31) ağır yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.N. (31) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sinanbey Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel