Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Burak Otman (32), hayatını kaybetti. TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Burak Otman (32), hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 59 RK 639 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Otman, direksiyon hakimiyetine kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Burak Otman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Otman'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel Atatürk Bulvarı Çorlu Güncel Haberler

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