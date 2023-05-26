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Aydınlatma direğine çarpan otomobil yoldan çıktı

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Düzce'nin Bahçelievler Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil önce aydınlatma direğine çarptı sonra yoldan çıktı.

- Aydınlatma direğine çarpan otomobil yoldan çıktı

DÜZCE - Düzce'nin Bahçelievler Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil önce aydınlatma direğine çarptı sonra yoldan çıktı.

Kaza Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce Bulvarı üzerinde seyir halende olan A. Ö. idaresindeki 81 AS 006 plakalı BMV marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile açılan hava yastıkları sürücünün görüşünü kapatması ile refüjden karşıya geçerek yoldan çıktı. Kazada iki kişi Aydınlatma direğinin devrilmesi ile yol araç trafiğe kapandı. Aydınlatma direğinin Düzce Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Güncel

Bahçelievler Düzce Güncel Haberler

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