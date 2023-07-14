Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: O anlar kamerada

Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi Alih Haydar Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AKV 403 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken aydınlatma direğine çarptı. Çarpmamın şiddetiyle devrilen otomobil ters vaziyette durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde sürücünün yaralanmadığı anlaşıldı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin dönüş yaptığı esnada aydınlatma diğerine çarparak takla attığı anlar yer aldı.