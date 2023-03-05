Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İkiye bölünen otomobilden savrulan sürücü ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Safranbolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Barış Can Sugeçti (23) yönetimindeki 06 HMS 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği yan yatarken, Barış Can Sugeçti ikiye bölünen araçtan savrularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel