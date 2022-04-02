Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Sözen yönetimindeki Safranbolu Belediyesine ait 78 SB 410 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Safranbolu kara yolu Akçasu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Sözen'in, Safranbolu Emek Mahallesi muhtarı ve Safranbolu Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.