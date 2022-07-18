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Aydın, yeni haftaya 37 derece sıcaklıkla başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Aydın, yeni haftaya 37 derece sıcaklıkla başladı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın, yeni haftaya 37 derece sıcaklıkla başladı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın, yeni haftaya 37 derece sıcaklıkla başladı. Meteoroloji yetkilileri hafta boyunca sıcak bir havanın hakim olacağını sıcaklıkların zaman zaman 42 dereceye kadar yükseleceğini belirtirken, sağlıkçılar zorunlu olmadıkça vatandaşların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamasını tavsiye etti.

Sıcakların etkili olduğu Aydın'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün 37 derece olarak ölçülen sıcaklığın yarından itibaren daha da artacağı belirtildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitip mesainin başlaması ile birlikte Aydınlılar sıcak bir günde çalışmaya başladı. Özellikle tarım sektöründe çalışanlar aşırı sıcaklardan etkilenmemek için tarla ve bahçelerde çalışmaya şafak sökerken başlayıp saat 12. 00 sıralarında mesailerini tamamlamaya başladı.

Uzmanlar vatandaşları sıcaklar konusunda uyarılarda bulunurken, öğlen saatlerinde zorunlu kalmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması dışarı çıkmak zorunda olanların ise bol ve açık renk kıyafet tercih etmesi tavsiye edildi.

(Güldemet Kızıl /İHA)

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