Meteorolojiden Aydın ve Muğla için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji, Aydın ve Muğla'nın batısında yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Aydın ve Muğla'nın batısı için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın Kuşadası, Söke, Didim, Muğla'nın ise Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
