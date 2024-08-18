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Aydın ve Muğla'da Devam Eden Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangına 3'üncü günde, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin etkisiyle evler, ahır ve çiftlikler zarar görürken, hayvanlar da telef oldu. Yangına uçak, helikopter, arazöz ve personel ile müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangına 3'üncü günde, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftliğe, Örmepınar Mahallesi'nde ise 2 eve zarar verdi. Çiftlikte bulunan 10'a yakın küçükbaş, 100'den fazla kümes hayvanı yanarak öldü. Bölgede bulunan ve kulağı yanan 1 keçiyse veteriner tarafından tedaviye alındı. Alevlere müdahale eden 10'u personel toplam 59 kişi de dumandan etkilendi.

ALEVLER, KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Alevler, etkili olan rüzgar nedeniyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'nin sınır noktasına ulaştı. Dozerler, iş makineleri yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekledi. Mahalleli de kendilerine ait traktörlerle bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almazken, rüzgarında etkisiyle yangın ormanın iç noktalarına doğru ilerledi. Çavdır Mahallesi yakınındaki Yeşilköy Mahallesi'nde tedbir amaçlı 30'dan fazla yaşlı, çocuk ve hastalar tahliye edildi, 20'den fazla hayvan da güvenli alanlara götürüldü. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erirken, gece görüşlü helikopter devreye girdi. Alevlere müdahale karadan da devam etti.

Yangın, 3'üncü gününde Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde sürüyor. Alevlere, 3 uçak, 8 helikopter 60 arazöz ve 390 personel ile müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Helikopter Bozdoğan Dünya Muğla Aydın Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

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