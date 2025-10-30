Haberler

Aydın ve İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 4 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 'Yıldırım çetesi' adıyla bilinen suç örgütünden 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt elebaşının yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Aydın ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Yıldırım çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama olaylarını gerçekleştirip bunları video kaydına aldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü elebaşının yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Görüntü Türkiye'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Gören kamerasına sarıldı! Gökten örümcek ağı yağdı
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.