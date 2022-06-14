Aydın ve Denizli'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Aydın ve Denizli'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Astsubay Emel Okuroğlu, jandarmanın kuruluşundan itibaren ülkesi için sadakat ve vazifelerini yerine getiren bir kurum olduğunu söyledi.

Okuroğlu, jandarma teşkilatının, üstün hizmet anlayışıyla Türk milletinin güvenine ve sevgisine mazhar olduğunu ifade etti.

Üsteğmen Hakan Yılmaz da "Biz varız" adlı şiiri okudu.

Denizli

Denizli'de valilik bahçesindeki törende İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Albay Yanık ve beraberindeki heyet, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra jandarma personeli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açtığı stantta vatandaşları bilgilendirici broşür dağıttı, lokma hayrı yapıldı.