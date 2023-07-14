Aydın ve Denizli'de Depremzedeleri Dolandıran Şüpheliler Tutuklandı

AYDIN ve Denizli'de paravan şirket kurup, sahte ilanlarla konteyner ev ve karavan satmak bahanesiyle 125 depremzedeyi dolandıran 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14'ü tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremzedelerin konteyner ev ve karavan vaadi ile dolandırıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, 10 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan U.Y.'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Denizli Aydın Güncel Haberler