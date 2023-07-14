Aydın ve Denizli'de Depremzedeleri Dolandıran Şüpheliler Tutuklandı
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Aydın ve Denizli'de paravan şirket kurup, sahte ilanlarla konteyner ev ve karavan satmak bahanesiyle 125 depremzedeyi dolandıran 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14'ü tutuklandı.
AYDIN ve Denizli'de paravan şirket kurup, sahte ilanlarla konteyner ev ve karavan satmak bahanesiyle 125 depremzedeyi dolandıran 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14'ü tutuklandı.
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