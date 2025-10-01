Haberler

Aydın Valisi, Yaşlılar Günü'nde Yaşlılarla Buluştu

Aydın Valisi, Yaşlılar Günü'nde Yaşlılarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılarla kahvaltı yaptı ve onlara sağlıklı uzun ömürler diledi. Vali Canbolat, büyüklerin toplum için önemine vurgu yaptı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yaşlılar Günü dolayısıyla, Hülya Arslan Barut Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi sakinleriyle kahvaltı yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Canbolat, gün dolayısıyla yaşlılarla bir araya gelip onlara sağlıklı uzun ömürler dilediğini ifade etti.

Canbolat, "Büyüklerimiz, bizim her zaman hayat rehberlerimiz. Onlara her halükarda ve her şartta sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız. Bizleri bu günlere getiren onlar. Bugünün gençleri, yarın bizler yaşlı olmaya adayız. Çocuklarımıza, büyüklerimizle birlikte yaşamayı, onlara saygı duymayı onlara hizmet etmeyi de öğretmeliyiz." dedi.

Ayşe (75), Fevzi Ünsal (84) çifti de devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız hissettirmediğini belirterek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.