Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, İncirliova Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, İncirliova Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, Aydın'ın İncirliova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'ne ziyarette bulundu. Dezavantajlı kadınların toplumsal entegrasyonunun artırılması amacıyla Aile Destek Merkezi projesi kapsamında açılan kurslara katılan kursiyerlerle bir araya gelen Canbolat, eğitmenlerden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Meslek öğrendikleri Aile Destek Eğitim Merkezi'nden oldukça memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, kendilerine bu imkanı sunan Vali Canbolat'a teşekkür etti. - AYDIN