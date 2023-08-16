Aydın Valisi olarak atanan Yakup Canbolat Bursa'dan uğurlandı

İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Bursa Valiliği görevinden Aydın Valiliğine atanan Yakup Canbolat, Bursa Valilik binasının önünden uğurlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, kurum yöneticileri, iş insanları, vatandaşlar ve çalışma arkadaşları, Valilik binası önünde düzenlenen törenle Vali Canbolat'ı yeni görev yeri Aydın'a yolcu etti.

Canbolat, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, 2018'de başladığı Bursa Valiliği görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Aydın Valisi olarak atandığını belirtti.

Bursa'ya 5 yıla yakın bir süredir istekle, onurla ve gururla hizmet ettiğini kaydeden Canbolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Mülki idare amirliği mesleğine başladığım yıldan bugüne kadar 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından hareketle tüm kamu görevlisi arkadaşlarım, yerel yönetimler ve saygıdeğer Bursa halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü ve tarafsızlıkla vazifemizi yerine getirmeye gayret ettik. Çalışmalarımızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde, çözümünde sonuç odaklı, karşılıklı saygı, iş birliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye gayret ettik."

Canbolat, valisi olmak gurur duyduğu Bursa'dan ayrıldığını belirterek, "Bizleri bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm Bursalı hemşerilerime arz-ı veda ederken, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allaha emanet olunuz." ifadesini kullandı.

Vali Canbolat, protokol üyeleri ile vedalaşarak kentten ayrıldı.