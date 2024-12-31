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Aydın Valisi Canbolat'tan Yeni Yıl Kutlaması ve Hediyeleri

Aydın Valisi Canbolat'tan Yeni Yıl Kutlaması ve Hediyeleri
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yılını kutladı ve hediye verdi. Kent genelinde güvenlik tedbirleri hakkında bilgi veren Canbolat, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için önlemlerin alındığını belirtti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutlayıp, hediye verdi.

Canbolat, Aydın-Denizli, Aydın-Muğla ve Aydın-İzmir kara yollarındaki uygulama noktasında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Canbolat, daha sonra durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip onlara hediye verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, kent genelinde geniş tedbirler alındığını söyledi.

Vatandaşların yeni yıla mutlu ve huzurlu girmesi için ekiplerin görev başında olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Vatandaşlarımızdan da genel kurallara uymalarını istiyoruz. Kimseye ceza keselim gibi bir düşüncemiz yok ama kimsenin de zarar görmemesi ve bu geceden huzurlu, mutlu ayrılmaları için de her türlü güvenlik tedbirini en geniş detayıyla aldık. Önümüzdeki yılın dünyaya barış getirmesini, ülkemize de huzur bereket getirmesini, insanlığımıza da sağlık getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Canbolat'a İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ve İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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